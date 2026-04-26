«Держава залишила мене в театрі». Олексій Гнатковський висловився про своє бронювання під час війни

Народний артист України, зірка фільму Довбуш Олексій Гнатковський в інтерв'ю програмі Ближче до зірок на ТЕТ розповів про свою бронь від мобілізації.

Гнатковський має бронь від мобілізації завдяки роботі у театрі. За словами актора, у нього буває по 35 вистав на місяць.

«Я крім своєї професії більше нічого не роблю. Держава залишила мене в театрі — бронювання дала. Тобто я не на фронті, отже, я маю там так „відсапати“, щоб виправдати це. Це бронювання. Ті зусилля, які докладаються на фронті, я тут, у тилу, не маю підвести. І це дуже важливо. Буває по 35 вистав на місяць. Це означає, що в мене буває по дві вистави на день. Як на мене, важливіший інститут репутації, ніж звання. Я роблю те, заради чого я тут. Дружина мене підтримує. Вона займається нашим волонтерським фондом», — прокоментував Гнатковський, який у 2024 році став Народним артистом України.

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Олексій Гнатковський є провідним актором Івано-Франківського драмтеатру, і вже 20 років у професії. Актор разом із дружиною Ольгою виховує двох синів.

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