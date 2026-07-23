Олександр Рудинський поділився архівними кадрами життя у своє 30-річчя та оголосив збір на 30 Starlink

23 липня відомому українському актору Олександру Рудинському виповнюється 30 років. Артист театру і кіно оголосив збір для Сил оборони та показав свої дитячі фото і відео.

Відео, в якому Олександр зібрав архівні кадри від ранніх років життя дотепер, актор опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зокрема артист показав фото та записи зі своїх перших вистав, а також з перших ролей у кіно.

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Окрім цього декілька днів тому Олександр Рудинський до дня свого народження оголосив збір на 30 Starlink для Сил оборони України. Мета актора — 500 тисяч гривень. За ці кошти він планує закупити 15 Starlink для своїх друзів із батальйону Вовки Да Вінчі та 15 Starlink — 41-ому полку безпілотних систем Pilum, 1-го корпусу НГУ Азов. Задонатити можна за посиланням.

Олександр Рудинський — відомий український актор, який грає в театрі імені Івана Франка та у кіно. Глядачі знають його за грою у виставах Лимерівна, Калігула, Тартюф, Макбет та іншими.

Також Олександр знімався у таких фільмах і серіалах як: Перші ластівки, Носоріг, Перші дні, Зв’язок, Збори ОСББ, Повернення, Тиха Нава. Окрім цього український актор грав у американському комедійному серіалі Декамерон, американському шпигунському серіалі Агентство та виконав головну роль у британському короткометражному фільмі Камінь, ножиці, папір, який отримав нагороду BAFTA.