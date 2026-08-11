Олександр Рудинський назвав свої улюблені ролі та розповів, кого зіграти було найважче

Український актор Олександр Рудинський поділився своїми улюбленими ролями у кіно та театрі. Він розповів про те, яка роль далась йому найважче у кар'єрі та зізнався, кого ще мріє зіграти.

Український лауреат премії Bafta 2025 зізнався, що має цілу низку улюблених ролей, а ще любить баланс — гармонійне поєднання комедії й драми.

«З улюблених ролей назвав би Ніка Маслова з першого сезону Перших ластівок і хлопця Івана з фільму Rock, Paper, Scissors. У театрі це Калігула і Макбет. А загалом я дуже трепетно ставлюся до кожного героя, якого граю — тут впливає і сам проєкт, і команда, і з ким та як я над ним працював», — поділився Олександр.

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Рудинський зізнався, що йому складно далася роль Адама Юшкевича у серіал Тиха Нава. За його словами, цей персонаж — людина з абсолютно іншим темпераментом, тож зіграти його було справжнім викликом та «дуже складною роботою».

Також актор поділився, що у театрі мріяв би зіграти Гамлета. А загалом, — людину з чимось на кшталт множинного розладу особистості.

Зауважимо, що 20 серпня, до Дня Незалежності України, на великі екрани вийде сімейна комедія Потяг Червона рута за участю Олександра Рудинського. Стрічку можна буде подивитись і за кордоном, оскільки вона виходить у світовий прокат.