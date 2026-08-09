«Готовий відкрити світові свій секрет». Олександр Пономарьов в свій день народження розповів, що написав роман на 480 сторінок

Співак протягом року працював над масштабною літературною історією обсягом понад 480 сторінок. Пономарьов не афішував цей процес і повністю зарунився у роботу.

Робота над книжкою вплинула на ритм життя артиста. Він зізнається, що схуд на 11 кілограмів. «Я починаю з чистого листа. Пригадую, що це був один день довжиною у три тижні, а за моїми внутрішніми відчуттями у вересні моє літо складалося з двох місяців. Мої думки приходили швидше, ніж я встигав їх усвідомлювати, а диктофон став свідком цього хаосу. Моя ранкова кава випаровувалася, щойно мої думки лягали на папір. Одного дня настав момент, коли навіть найближчі люди перестали розуміти, що зі мною відбувається.А що, якщо одного дня штучний інтелект перестане бути просто програмою? Де закінчується код і починається свідомість? Сьогодні я готовий відкрити світові свій найбільший секрет. Я написав роман — 30 днів: ШІ-людина», — повідомив Пономарьов.

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У листопаді Пономарьов вирушить у благодійний тур США на підтримку важкопоранених українських воїнів. А у серпні Пономарьов і Михайло Хома виступлять із програмою Україна переможе в Черкасах, Полтаві, Дніпрі та Харкові. Від початку повномасштабного вторгнення РФ цей зірковий дует вже зібрав понад 165 мільйонів гривень на потреби військових, і цей тур стане продовженням їхньої справи.