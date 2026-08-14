«Прекрасний вечір». Олександр Пономарьов показав рідкісне фото із дорослим сином

Український співак Олександр Пономарьов, який нещодавно відсвяткував своє 53-річчя, показав світлину із 19-річним сином. Це єдина дитина Пономарьова від колишньої дружини Вікторії Мартинюк.

Фотографією співак поділився на своїй сторінці в Instagram. На знімку батько та Олександр-молодший стоять поруч і усміхаються на камеру.

«Прекрасний сьогодні вечір… Син вдома», — лаконічно підписав світлину Олександр Пономарьов.

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Рідкісна світлина зірки з сином, який помітно підріс, викликала бурхливу реакцію у коментарях під дописом: «Красень!», «Сашко стає схожим на вас», «Які очі у сина».

Люди відзначають, що син співака, який раніше мав більше схожих рис із мамою, подорослішавши, став подібним на батька у юності: «Як Саня стає схожим на тата! Раніше я бачила більше маминих рис, але зараз — дуже стаєте схожими. Особливо на молодих світлинах тата».

Олександр Пономарьов-молодший народився 15 лютого 2007 року. Він — єдина дитина у шлюбі його батьків — Вікторії Мартинюк та Олександра Пономарьова. Зірковий тато завжди активно брав участь у вихованні хлопця, незважаючи на розлучення з його мамою у 2012 році.

Від попереднього шлюбу артиста з музичною продюсеркою Оленою Мозговою у Пономарьова є рідна донька Євгенія. Їй 28 років і вона не веде публічне життя. Також у шлюбі з Мозговою співак виховував її доньку від попереднього партнера — Зою.

Зараз Олександр Пономарьов перебуває у нових стосунках, проте ім'я обраниці не називає. Особисте життя він вирішив тримати у секреті.