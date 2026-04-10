Разом з Арбєніною та Сабуровим. Мінкульт Молдови виступив проти концерту Олега Винника в країні

Міністерство культури Молдови виступило проти концертів у країні трьох артистів — білоруски Діани Арбєніної, казахстанця Нурлана Сабурова та українця Олега Винника.

Про це повідомляє Noi.

Міністерство вважає недоцільним проведення заходів. Там рекомендували організаторам розірвати будь-які договірні відносини з артистами, «щоб уникнути ситуацій, які можуть призвести до неможливості їх в'їзду на територію Республіки Молдова та, як наслідок, до скасування заходів».

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«Ми повторюємо, що культурні установи та організатори заходів несуть відповідальність за оцінку з найвищою серйозністю впливу на громадськість гостей, яких вони просувають, включаючи будь-які потенційні ризики. Міністерство культури підтверджує свою позицію, що культурний простір має залишатися простором діалогу, свободи та художнього самовираження», — йдеться в заяві.

У жовтні 2023 року Арбєніна запросила на сцену дружину російського військового, щоб разом виконати одну із своїх пісень. За лаштунками концерту Діана Арбеніна висловила підтримку дружинам і мамам росіян, які воюють проти Україні.

У лютому казахські активісти звернулися до Генеральної прокуратури з вимогою перевірити діяльність Сабурова. Причиною для звернення стало відео, на якому комік передає мотоцикли для підрозділу Легіон Вагнер Істра пов’язаного з ПВК Вагнер.

Водночас український юрист Євген Пронін також подав заяву до Служби безпеки України з вимогою також перевірити діяльність Сабурова.

За його словами, дії коміка можуть містити ознаки сприяння терористичній організації, фінансування тероризму, участі у незаконних збройних формуваннях та найманства відповідно до ряду статей Кримінального кодексу України.

У РФ йому заборонили вʼїзд на територію країни на 50 років через перевищення дозволеного терміну перебування.