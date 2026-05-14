«Нехай попереду буде ще багато музики». Гурт Океан Ельзи привітав Святослава Вакарчука з днем народження

Сьогодні, 14 травня, свій день народження відзначає лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Йому виповнюється 51 рік.

Гурт Океан Ельзи привітав музиканта із днем народження у соцмережах.

«З днем народження, Святослав Вакарчук. Ти — серце Океану, який звучить у кожному з нас. Нехай попереду буде ще багато музики, яка стає самим життям! Любимо тебе», — йдеться у повідомленні.

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Днями Святослав Вакарчук до Дня матері поділився особливим фото зі своєю матір'ю — Світланою Олександрівною. У День матері він подякував їй за життя і за творчість.

«Мамо! Дякую. За життя. За творчість. За все! Люблю», — підписав він фото.

Святослав Вакарчук багато подорожує Україною, виступаючі перед українськими військовими. Нещодавно він виступив у Куп’янськую, який захищають бійці корпусу Хартія. Музикант поділився відео виступу. Подібних відео в його соцмережах вже набралося сотні.

«Мав честь знову виступити для хлопців та дівчат, які сьогодні тримають один із найважчих напрямків і мають важливі успіхи в боях за Купʼянськ», — підписав він пост.

В кінці 2025 року також вийшов документальний фільм Океан Ельзи: Спостереження шторму, який розповідає історію гурту Океан Ельзи, яка два роки тому відзначила 30-річчя.