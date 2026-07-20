«Досяг межі своєї витривалості». Крістофер Нолан заявив про перерву в кар'єрі після виходу Одіссеї

Про це повідомляє Today.

За словами Крістофера Нолана, робота над Одіссеєю довела його до межі витривалості: «Я, безперечно, досяг межі своєї витривалості, і, гадаю, витривалості всіх інших теж. Адже це ж Одіссея — звичайно, це має бути складно», — зазначив режисер.

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Фото: IMDb

Нолан заявив, що візьме паузу в кар'єрі і пройде щонайменше три роки перед тим, як світ побачить його новий фільм. Саме стільки пройшо між виходом оскароносної стрічки Оппенгеймер, за яку режисер отримав Оскар і яка стала найкращим фільмом за версією Американської академії кіномистецтва у 2023 році, та Одіссеєю.

Головну роль у фільмі виконав Метт Деймон. За словами Крістофера Нолана, під час однієї з перших розмов про Одіссею він попередив актора, що зйомки будуть непростими. Але режисер зазначив, що Деймон зрозумів важкість роботи лише під час самого процесу створення стрічки.

За словами самого Метта Деймона, участь у зйомках Одіссеї стала для нього найціннішим досвідом у кар'єрі: «Такі фільми більше майже не знімають. Зробити таку картину без зеленого екрана, так, як це колись зробив би Девід Лін, — я не знаю нікого, окрім Кріса, хто сьогодні хоча б намагається працювати в такий спосіб. До того ж не часто побачиш, щоб головним героєм такого епічного фільму був чоловік за п’ятдесят. Я ставився до цієї роботи так, ніби це останній фільм у моєму житті».

Фільм уходить в історію як перша голлівудська стрічка, знята повністю на 70-міліметрову плівку формату IMAX. Нолан розповів, що йому потрібно було використовувати саме цей формат, щоб глядачі відчували себе так, ніби вони насправді перебувають у печері з циклопом або на палубі корабля Одіссея.