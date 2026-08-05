«Відчула гостре бажання покинути країну». Акторка Олена Світлицька зробила гучну заяву після атаки РФ по Києву

Українська акторка театру і кіно Олена Світлицька відреагувала на російський обстріл Києва та області в ніч на 5 серпня. Так, жінка зробила емоційну заяву про те, що замислилась над виїздом із України разом зі своїми дітьми.

Допис із роздумами про своє майбутнє зірка серіалу Формула щастя оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, доповнивши його знімками Києва в диму авторства фотографів Ліберових.

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«Сьогодні вперше за всю війну я відчула гостре бажання захистити своїх дітей і покинути країну. Ніколи не думала, що скажу це вголос», — написала Світлицька.

Вона додала, що дуже любить рідну землю, свою родину та людей. Водночас акторка поскаржилась на відчуття відчаю, яке з’явилося у неї після того, як ракети пролітали над дахом її дому. Світлицька процитувала зведення Повітряних сил про 24 балістичні ракети, 4 Циркони та 143 БПЛА, які Росія запустила по Україні 5 серпня, наголосивши — не було збито жодної балістики.

«Сьогодні склад Нової Пошти, а завтра — твій дім. Ніколи не знаєш, чия черга наступна. Ці думки крізь тривожний сон: «А як я зараз винесу дітей в разі удару? Чи вистачить в мене сил підняти їх обох сонних на своїх руках? Покривало поруч, але воно таке важке, я не підніму…» — поділилась думками акторка.

Вона також поскаржилась, що жодні дихальні вправи не допомагають позбутись хвилювання. При цьому, за словами Світлицької, до тривоги вона вже звикла. Зараз цей звук для неї означає, що українців хоче вбити Росія і це не страшилка, а реальне життя.

«Чи хороша я мама, що обираю жити в цій країні, попри все? Не уявляю нас в іншому місці. А раптом там серце буде битися ще частіше, ніж тут? Є ті, хто вже перевірив? Як вам?» — запитала поради Світлицька у своїх підписників.

Під постом кінозірки з’явилось багато коментарів: дехто ділиться своїм досвідом щодо виїзду за кордон із дітьми, а хтось радить переїхати за місто чи у Карпати.

Нагадаємо, Олена Світлицька відома своїми ролями у фільмах Морена, Будинок «Слово». Нескінченний роман та серіалах Діамантова корона і Формула щастя.

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У світських хроніках їй часто приписують роман із відомим українським актором, учасником шоу Холостяк Тарасом Цимбалюком. Світлицька розлучена, має двох доньок Віру та Марію. Вона часто публікує у своїх соцмережах фото та відео з Цимбалюком та разом із ним відвідує публічні заходи.