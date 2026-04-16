«Вперше Андрійко почув вибухи вдома». Наталка Денисенко розповіла про влучання у сусідній житловий комплекс

Акторка Наталка Денисенко розповіла про влучання у сусідній житловий комплекс внаслідок російської масованої атаки ракетами по Києву 16 квітня.

Денисенко опублікувала stories в Instagram, у якому зазначила, що її малолітній син Андрій вперше почув вибухи вдома через влучання в сусідній ЖК.

«Дякуємо Богу, що настав день для нас. Синочок в школі, а я відходжу від ночі», — йдеться в дописі.

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Також акторка висловила співчуття постраждалим та родичам загиблих.

Фото: Скриншот/Instagram

Що відомо про обстріл 16 квітня

У ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Київ ракетами. Влучання зафіксовані у Подільському, Оболонському і Шевченківському районі. Загинули четверо людей, постраждалих понад 50. Серед загиблих — 12-річна дівчинка.

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, особливістю атаки 16 квітня було застосування росіянами великої кількості балістики.

«19 балістичних ракет Іскандер-М або ж С-400 було застосовано по чотирьох регіонах нашої держави, в Києві було п’ять влучань і також постраждали Дніпро, Харківщина та Одещина. В першій хвилі противник застосував крилаті ракети у кількості 20, фактично таку саму кількість, як і балістики сьогодні вночі. Тому саме цього разу ми дещо змінили формат, зробили підсумок за добу, тому що це була така фактично добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогодні, 16 квітня», — заявив Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Окрім Києва, росіяни також масовано атакували Дніпро, унаслідок чого четверо людей загинули, ще 30 — постраждали.

Там пошкоджено офісна та адміністративна будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. За словами голови Дніпропетровської ОВА, у місті виникли пожежі на кількох локаціях. Зокрема, пошкоджена пʼятиповерхівка та частково зруйнований приватний будинок.

Кореспонденти Суспільного зазначили, що у Дніпрі також пошкоджений корпус одного з університетів.

