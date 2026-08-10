Зірка Білого лотосу та Парків і зон відпочинку Обрі Плаза вперше стала мамою

42-річна американська акторка Обрі Плаза вперше стала мамою. Зірку серіалів Білий лотос та Парки і зони відпочинку папараці помітили у Нью-Йорку із немовлям на руках.

Папараці підловили Обрі Плазу на одній із вулиць Нью-Йорка 9 серпня. Вона разом із немовлям завітала на перегляд бродвейської постановки Смерть комівояжера. У ній грає її партнер, актор Крістофер Еббот. Про це пише TMZ.

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За інформацією інсайдерів, Обрі народила дівчинку в останній тиждень липня. Сама акторка поки ніяк не коментувала цю подію.

Про вагітність Обрі Плази стало відомо у квітні. Вона з’являлася з помітно округлим животиком на кількох публічних заходах, а також постила світлини в Instagram-stories.

Обрі Плаза та Крістофер Ебботт знайомі з 2019 року. Тоді вони зіграли подружню пару у психологічній драмі Чорний ведмідь. Проте про стосунки пари стало відомо набагато пізніше.

Зауважимо, що у 2025 році Обрі Плаза важко переживала смерть свого колишнього чоловіка, режисера Джеффа Баена. Його тіло знайшли 3 січня в будинку в Лос-Анджелесі, він скоїв самогубство. Після смерті Джеффа Обрі на якийсь час деактивувала свою сторінку в Instagram.