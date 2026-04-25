«Не могло все бути без скандалу». Нового Холостяка В’ячеслава Кравцова засудили за співпрацю з російським клубом

Новому герою романтичного реаліті Холостяк В’ячеславу Кравцову пригадали його співпрацю з російським клубом ЦСКА у 2015 році. Тоді Кравцов підписав короткостроковий контракт (вересень — грудень 2015 року).

Кравцов грав за ЦСКА попри те, що у лютому 2014 року Росія почала силове захоплення Криму, а з ним і вторгнення в Україну, що згодом поширилося на Донбас.

У Мережі засудили Кравцова, який у той період «не цікавився політикою». «Новий холостяк на пательні. Цікаво, що у промо згадали за NBA, але контракт із московським клубом так трішки загубили. Це не прикольно. Ба більше, як мило щебече про „неймовірні емоції грати за честь країни“, але де вона була 2015-го? Тому, Холостяку терміново потрібні правила Нацвідбору (на Євробачення)», — написала блогерка Нателла Кірс у Threads.

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Нателла Кірс висловилася про нового Холостяка / Фото: www.threads.com/@natella_kirs

«Не могло все бути без скандалу. Новий Холостяк у 2015 році ходив грати за московський ЦСКА і не цікавився політикою. Хоча, може і не буде ніякого скандалу — де ж тих холостяків без зашкварів наберешся», — прокоментувала журналістка та артоглядачка Лєна Чиченіна.

Фото: facebook.com/lena.chichenina

Фото: threads.com/@lena_chychenina

Що відомо про нового Холостяка

В’ячеслав Кравцов — український баскетболіст, гравець Національної збірної України з баскетболу, майстер-спорту України міжнародного класу, чинний рекордсмен збірної України за проведеними іграми, а також зірка NBA у складі Detroit Pistons і Phoenix Suns. Кравцов понад 10 років очолює збірну України. Він має свій морський логістичний бізнес.

У баскетболіста є п’ятирічна дочка Мелісса від шлюбу з віцеміс Україна 2015 Еліною Руденко. Вони одружилися у 2019. Коли Руденко і Кравцов розлучилися, точно невідомо. Еліна Руденко живе в Іспанії й працює в агентстві з продажу та оренди люксової нерухомості. Кравцов підписаний на колишню кохану в Instagram.