Нова обраниця Дантеса публічно підтвердила їхні стосунки і поділилася спільним фото

Український співак Володимир Дантес вперше публічно з'явився на спільному фото з новою дівчиною. У мережі раніше дослідили, що обраницею зірки стала Анастасія Неправда.

Нещодавно Анастасія Неправда зробила свій профіль в Instagram публічним. Саме там у stories вона й виклала спільне фото з Дантесом.

На світлині пара зображена у ліфті, поруч — домашній улюбленець Дантеса, лабрадудль Василь.

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Закохані позують у дзеркалі, на них — парний лук, футболки з однаковим великим принтом собаки. Анастасія робить селфі, ховаючи обличчя за телефоном. Сам Дантес стоїть позаду та ніжно притуляється до неї.

Перша повноцінна спільна світлина пари / Фото: anastasia_nepravda/ Instagram

Фото Анастасія підписала кумедною і лаконічною фразою «Продамо мерч».

Зауважимо, що дівчина і раніше викладала фото з зірковим коханим. Щоправда, на них не було видно його обличчя. Втім вправні інтернет-детективи швидко дослідили, хто зображений на знімках і розкрили роман пари.

Раніше Володимир Дантес зустрічався із підприємницею та дизайнеркою Дашею Кацуріною. У стосунках вони пробули близько 3 років, проте публічно про своє розставання не оголошували.