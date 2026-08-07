Нова обраниця Дантеса публічно підтвердила їхні стосунки і поділилася спільним фото
Володимир Дантес показався на фото з новою дівчиною Анастасією Неправдою (Фото: volodymyrdantes/ Instagram)
Український співак Володимир Дантес вперше публічно з'явився на спільному фото з новою дівчиною. У мережі раніше дослідили, що обраницею зірки стала Анастасія Неправда.
Нещодавно Анастасія Неправда зробила свій профіль в Instagram публічним. Саме там у stories вона й виклала спільне фото з Дантесом.
На світлині пара зображена у ліфті, поруч — домашній улюбленець Дантеса, лабрадудль Василь.
Закохані позують у дзеркалі, на них — парний лук, футболки з однаковим великим принтом собаки. Анастасія робить селфі, ховаючи обличчя за телефоном. Сам Дантес стоїть позаду та ніжно притуляється до неї.
Фото Анастасія підписала кумедною і лаконічною фразою «Продамо мерч».
Зауважимо, що дівчина і раніше викладала фото з зірковим коханим. Щоправда, на них не було видно його обличчя. Втім вправні інтернет-детективи швидко дослідили, хто зображений на знімках і розкрили роман пари.
Раніше Володимир Дантес зустрічався із підприємницею та дизайнеркою Дашею Кацуріною. У стосунках вони пробули близько 3 років, проте публічно про своє розставання не оголошували.