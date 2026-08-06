«Не існує хороших русскіх». Юрко Юрченко гостро відреагував на приїзд в Україну лідера російської групи Ногу свело!

5 серпня до Києва неочікувано приїхав фронтмен російської групи Ногу свело! Максим Покровський. На його появу в Україні різко відреагував український співак та композитор, військовий Юрко Юрченко .

Так, лідер російського рок-гурту Максим Покровський у своєму відео з Києва розповів, що навідався до міста вперше за 15 років і йому довелось провести ніч в укритті. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Покровський став свідком російського обстрілу української столиці в ніч на 5 серпня.

На появу росіян у Києві на своїй сторінці у Facebook різко відреагував український співак та композитор Юрко Юрченко.

Юрченко, який перебуває у лавах ЗСУ, наголосив, що усі росіяни для нього — вороги:

«Немає, не існує хороших русскіх! Допоки моє Сонце не погасне — ви мої вороги навіки! Всі! Без винятку! Вся ваша культура, мова, історія і все, що повʼязано з вами має бути знищено! Всі, хто підтримує цю нечисть, «хорошу» чи погану — мої вороги! Навіки! Допоки моє Сонце не погасне».

Свій допис він доповнив скриншотом із відео Покровського.

Зауважимо, що думки українців щодо приїзду росіян до Києва розділилися: одні нахвалюють Покровського за «сміливість та позицію», інші не розуміють, хто привіз його до столиці та для чого.

«Напишіть, будь ласка, якщо хтось знає чи чув, хто запросив російську групу Ногу свело в Україну? Не розумію, як таке можливо для тих, хто в 2015 — 16 роках заробляв концертами в окупованому Криму й не поніс за це жодної відповідальності. Хто тоді до нас наступний? Галкін? Кіркоров?» — написав український журналіст та медіаменеджер Айдер Муждабаєв.

А журналістка Таня Микитенко лаконічно, проте не менше красномовно, доповнила світлину групи словами їхньої ж пісні Московський романс.

Максим Покровський після повномасштабного вторгнення 2022 року почав висловлювати підтримку Україні. Його гурт Ногу свело! створив кілька треків на підтримку нашої держави: композицію Україна, в якій музиканти натякають на падіння путінського режиму та Формы Жизни, в кліпі до якої музиканти передали всю суть політики Кремля.

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Втім, у 2015 — 2016 роках Покровський зі своїм гуртом їздив до окупованого Криму та через це навіть опинився у базі Миротворець.