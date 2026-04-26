«Три роки жив на терапії і знеболювальних». Блогер Ніколас Карма переніс операцію

Популярний блогер Ніколас Карма в Instagram повідомив, що переніс операцію, і розповів про свій стан. Ще три роки тому після невдалого сальто у блогера утворилася грижа в шиї.

Карма довгий час не наважувався на операцію через високий ризик ураження спинного мозку. Останні три роки блогер жив на знеболювальних.

«Три роки тому я невдало стрибнув сальто — і в мене вилізла грижа в шиї. Відтоді — постійний сильний біль і періодичний параліч руки. Я звернувся в лікарню. Мені призначили терапію. Я запитав про операцію, бо хотів жити без цього. У відповідь почув: „Категорично ні. Ризик паралічу — 50 на 50“. Через те що поруч спинний мозок і ризик зачепити його. Те саме мені сказали лікарі у Польщі, коли я надіслав їм своє МРТ. Мене дуже сильно залякали. Сказали, що оперують тільки у критичних випадках», — розповів Ніколас Карма.

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Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Блогера прооперували в Ужгороді. «Коли біль та затерпання руки поверталось — я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу. Через три роки болю я знайшов лікаря, у якого руки поціловані Богом», — зазначив Карма.

Блогер уже вийшов на зв’язок. «Я почуваюся дуже добре. Скоро повернуся в стрій. Перша операція у моєму житті й так легко пройшла», — повідомив Ніколас у Stories.