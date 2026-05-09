Нікола Пельтц показала фото з батьком-мільярдером і Брукліном Бекхемом після того, як вони проігнорували день народження Девіда Бекхема

Акторка Нікола Пельтц «завдала удару» по Бекхемах на тлі сімейної ворожнечі, опублікувавши фото зі своїми батьками та Брукліном. Нікола показала фото після того, як вона і Бруклін проігнорували день народження Девіда Бекхема.

Якось Пельтц навіть заявила, що її батьки вважають Брукліна своїм сином. 31-річна Нікола опублікувала в Instagram Stoires фото, на якому зазнімковані її батьки Нельсон і Клаудія Пельтц та чоловік Бруклін. «Все моє серце і весь мій світ в одному фото», — підписала сімейний кадр актриса.

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Зараз Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц проживають у маєтку мільярдера Нельсона Пельтца у Флориді. У 71-річної Клаудії Пельтц і 83-річного Нельсона Пельтца восьмеро дітей. Уже понад рік Бруклін не підтримує зв’язок зі своєю сім'єю. Раніше повідомлялося, що батько-мільярдер Ніколи виділяє один мільйон доларів на місяць на утримання доньки та її чоловіка Брукліна.

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Нікола Пельтц з матір'ю та батьком і Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

У січні Бруклін заявив, що не хоче миритися зі своїми батьками, і що вони «грають на публіку». Бруклін раніше також звинуватив свою сім'ю у тому, що вони «понад усе» цінують свій публічний образ, і що для них бренд Бекхем «на першому місці». Нещодавно Вікторія Бекхем вперше прокоментувала конфлікт з сином Брукліном, а видання The Cut опублікувало великий матеріал про конфлікт між сім'ями Бекхем і Пельтц після того, як Бруклін звинуватив своїх батьків у токсичності.