На рішення вплинула втрата мами. Ніколь Кідман готується стати доулою смерті

Австралійська акторка Ніколь Кідман заявила, що після втрати матері у 2024 році вирішила стати доулою смерті. Наразі вона проходить підготовку.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Кідман поділилася цим одкровенням у суботу, 11 квітня, в межах серії виступів для приватних шкіл Silk Speaker Series у кампусі Університету Сан-Франциско.

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Акторка зауважила, що це «звучить трохи дивно», але на це рішення вплинула смерть її мами у віці 84 років у вересні 2024 року.

«Коли моя мати помирала, вона була самотня, і сім'я могла надати небагато. У нас із сестрою так багато дітей, кар'єри, роботи, і ми хотіли піклуватися про неї, бо мого батька вже не було на світі, і саме тоді я подумала: „Хотіла б я, щоб у світі були люди, які б сиділи безсторонньо та просто забезпечували розраду та турботу“. Тож це частина мого розвитку та одна з речей, яких я навчатимуся», — розповіла вона.

Доула смерті — це людина, яка супроводжує невиліковно хворого пацієнта та допомагає рідним пережити втрату. Така професія з’явилася на початку 2000-х у США.

Джанель Кідман померла 7 вересня 2024 року. Про раптову смерть мами Ніколь Кідман дізналася під час перебування на кінофестивалі у Венеції, коли акторка виграла нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі Погана дівчинка.