«Треба мати характер». Ніколь Кідман пояснила своє рішення стати доулою смерті
Ніколь Кідман на презентації Warner Bros. Pictures на CinemaCon (Фото: REUTERS/Caroline Brehman)
Австралійська акторка Ніколь Кідман пояснила своє рішення стати доулою смерті. Раніше вона заявляла, що на це вплинула смерть її мами Джанель.
Про це повідомляє People.
Акторка заявила, що вважає роль доули «захопливою».
«Це, це справді захопливо, це дуже красиво, і щоб цим займатися, треба мати певний характер, але я виявила, що я саме така людина», — сказала вона.
Кідман продовжила: «Це дуже важливо для мене. У житті завжди є страждання, чи не так? Але якщо є люди, які можуть допомогти з цим і зробити ці останні етапи менш болісними, ви можете відчути зв’язок і любов, тоді це чудова річ. Тож саме це я досліджую».
Акторка додала, що, на її думку, доули смерті є «величезною необхідністю» через довшу тривалість життя, «самотність», з якою стикаються деякі люди, і «те, як до людей ставляться на [цьому] етапі життя».
11 квітня в межах серії виступів для приватних шкіл Silk Speaker Series у кампусі Університету Сан-Франциско Кідман заявила, що готується стати доулою. На це рішення вплинула смерть її мами.
Доула смерті — це людина, яка супроводжує невиліковно хворого пацієнта та допомагає рідним пережити втрату. Така професія з’явилася на початку 2000-х у США.
Джанель Кідман померла 7 вересня 2024 року. Про раптову смерть мами Ніколь Кідман дізналася під час перебування на кінофестивалі у Венеції, коли акторка виграла нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі Погана дівчинка.