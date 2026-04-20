«Треба мати характер». Ніколь Кідман пояснила своє рішення стати доулою смерті

Австралійська акторка Ніколь Кідман пояснила своє рішення стати доулою смерті . Раніше вона заявляла, що на це вплинула смерть її мами Джанель.

Про це повідомляє People.

Акторка заявила, що вважає роль доули «захопливою».

«Це, це справді захопливо, це дуже красиво, і щоб цим займатися, треба мати певний характер, але я виявила, що я саме така людина», — сказала вона.

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Кідман продовжила: «Це дуже важливо для мене. У житті завжди є страждання, чи не так? Але якщо є люди, які можуть допомогти з цим і зробити ці останні етапи менш болісними, ви можете відчути зв’язок і любов, тоді це чудова річ. Тож саме це я досліджую».

Акторка додала, що, на її думку, доули смерті є «величезною необхідністю» через довшу тривалість життя, «самотність», з якою стикаються деякі люди, і «те, як до людей ставляться на [цьому] етапі життя».

11 квітня в межах серії виступів для приватних шкіл Silk Speaker Series у кампусі Університету Сан-Франциско Кідман заявила, що готується стати доулою. На це рішення вплинула смерть її мами.

Ніколь Кідман зі своєю мамою Джанель / Фото: nicolekidman/Instagram

Доула смерті — це людина, яка супроводжує невиліковно хворого пацієнта та допомагає рідним пережити втрату. Така професія з’явилася на початку 2000-х у США.

Джанель Кідман померла 7 вересня 2024 року. Про раптову смерть мами Ніколь Кідман дізналася під час перебування на кінофестивалі у Венеції, коли акторка виграла нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі Погана дівчинка.