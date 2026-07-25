Сфотографували у Портофіно. Ніколь Кідман запідозрили у романі з американським бізнесменом Майклом Рейнштейном

Голлівудську кінозірку Ніколь Кідман та бізнесмена у сфері приватних інвестицій Майкла Рейнштейна помітили під час відпочинку в Італії. Їх сфотографували, коли вони насолоджувалися спілкуванням і трималися за руки біля басейну.

Ексклюзивні фото опублікувало видання Page Six. Ніколь Кідман і Майкл Рейнштейн проводять час у Портофіно. Їх сфотографували, коли вони відпочивали на шезлонгах біля басейну у готелі Belmond Splendido. Минулими вихідними Кідман і Рейнштейна сфотографували під час розмови біля номера акторки у готелі в Портофіно.

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Райнштейн — уродженець Лос-Анджелеса, який у 2013 році заснував у Беверлі-Гіллз інвестиційну компанію Regent, де обіймає посади голови правління та головного інвестиційного директора. Кідман вирушила до Італії зі своїми доньками від колишнього чоловіка Кіта Урбана — 18-річною Сандей та 15-річною Фейт. За словами джерела, Кідман зосереджена на тому, щоб «бути щасливою» після розлучення.

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix) July 24, 2026

«Вона ніколи не думала, що її шлюб не складеться, і докладала всіх зусиль, щоб зберегти сім'ю. Її доньки — її найкращі подруги, і вона, здається, дуже задоволена своїм життям», — поділився інсайдер. «З нею дуже легко знайти спільну мову, вона добра. Вона ретельно приховує своє особисте життя», — додало джерело.

Who is Michael Reinstein? Meet the private equity investor spotted with Nicole Kidman in Italy https://t.co/1adBZnKT93 pic.twitter.com/tnF4qYySbf — New York Post (@nypost) July 24, 2026

Кідман подала заяву про розірвання шлюбу з Кітом Урбаном у вересні 2025 року, майже через 20 років спільного життя. Колишнє подружжя завершило шлюборозлучний процес у січні 2026-го. Через два місяці Кідман перервала мовчання щодо розлучення. «Я вдячна за свою сім'ю, за те, що ми зберегли її такою, якою вона є, і рухаємося далі. Ось і все», — сказала кінозірка в інтерв'ю Variety.