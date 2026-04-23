Австралійська акторка Ніколь Кідман зверталася до лікарів під час зйомок серіалу У Марго проблеми з грошима через проблеми зі здоровʼям, але продовжувала працювати.

Про це розповів актор Нік Офферман в інтервʼю People.

За його словами, зйомка важливої сцени опинилася під загрозою після того, як акторам та знімальній групі повідомили, що Ніколь хвора на грип.

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«Ми подумали: „О ні, це так прикро, бо в нас є лише один день, заради якого ми й збудували весь цей цирк“», — згадував він.

Про хворобу Кідман стало відомо близько 8:00, але вже об 11:00 акторка прибула на знімальний майданчик. Вона виглядала дуже блідою, але подбала, аби всім зробили щеплення.

«Справжній стиль супергероїні. [Ніколь] зробила все необхідне, щоб ми не втратили жодної крихти того, що нам було потрібно для її персонажа», — додав Нік Офферман.

Після завершення зйомок Кідман «буквально відвезли до лікарні на крапельницю».

«Я просто сказав їй: „Я вже так захоплювався тобою, але ось як ти стаєш Ніколь Кідман: коли з’являєшся, твоє шоу не втрачає ні хвилини своєї цінності. Це було так щедро. Це було напрочуд“», — додав Офферман.

Серіал У Марго проблеми з грошима вийшов 15 квітня на Apple TV. У ньому також знялися Ель Феннінг та Мішель Пфайффер.

Він розповідає історію Марго Міллет, доньки офіціантки Hooters і колишнього професійного реслера. Після роману зі своїм викладачем англійської мови в коледжі, в результаті якого вона завагітніла, Марго вирішує забезпечити себе за допомогою OnlyFans. Відновивши спілкування зі своїм батьком, який ділиться з нею мудрістю, набутою за часів реслінгу, Марго досягає значного успіху на OnlyFans.