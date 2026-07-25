Здивував перевтіленням. Джонні Депп в образі Ебенезера Скруджа з’явився на фестивалі Comic-Con
Джонні Депп на показі Dior у Парижі у жовтні 2025 року (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Актор Джонні Депп здивував шанувальників на фестивалі San Diego Comic-Con, несподівано з’явившись в образі Ебенезера Скруджа зі свого майбутнього фільму Ебенезер.
Депп вийшов на сцену у костюмі Скруджа, з циліндром і тростиною, щоб завершити панельну дискусію Collider Directors on Directing. На фестивалі представили перший трейлер фільму Ебенезер від студії Paramount Pictures та режисера Тая Веста. Цю різдвяну стрічку описують як похмуре переосмислення класичного твору Чарльза Дікенса, у якому Депп грає буркотливого Ебенезера Скруджа.
Це перший великий голлівудський фільм Деппа після судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд (під час цієї гучної справи актори звинувачували один одного у домашньому насильстві). Депп отримав від Герд 10 мільйонів доларів компенсації збитків і 5 мільйонів доларів штрафних санкцій, тоді як акторка отримала два мільйони доларів як компенсацію збитків.
У трейлері активно використовується метафора повернення самого Деппа. Він починається з напису на екрані, що відсилає до найкультовіших персонажів актора: «Він подарував нам Джека Горобця, Едварда Руки-ножиці та Божевільного Капелюшника. Цього Дня подяки майстер невдах повертається». «Приємно повернутися», — каже Депп у ролі Скруджа. Світова прем'єра фільму Ебенезер запланована на 13 листопада.