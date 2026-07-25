Здивував перевтіленням. Джонні Депп в образі Ебенезера Скруджа з’явився на фестивалі Comic-Con

Депп вийшов на сцену у костюмі Скруджа, з циліндром і тростиною, щоб завершити панельну дискусію Collider Directors on Directing. На фестивалі представили перший трейлер фільму Ебенезер від студії Paramount Pictures та режисера Тая Веста. Цю різдвяну стрічку описують як похмуре переосмислення класичного твору Чарльза Дікенса, у якому Депп грає буркотливого Ебенезера Скруджа.

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Johnny Depp returns to San Diego Comic-Con's famed Hall H stage for the first time in nearly a decade to promote his upcoming film, 'Ebenezer'. #sdcc #johnnydepp pic.twitter.com/npCK1poJTo — Entertainment Tonight (@etnow) July 24, 2026

Always trying to make the @Collider Directors on Directing panel something special. Not only did we world premiere the new Resident Evil trailer and a 4 min clip, we had Johnny Depp came out as Ebenezer Scrooge as a surprise and then he world premiered the teaser trailer!



Crowd… pic.twitter.com/wZCyRwWGfs — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 23, 2026

Це перший великий голлівудський фільм Деппа після судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд (під час цієї гучної справи актори звинувачували один одного у домашньому насильстві). Депп отримав від Герд 10 мільйонів доларів компенсації збитків і 5 мільйонів доларів штрафних санкцій, тоді як акторка отримала два мільйони доларів як компенсацію збитків.

У трейлері активно використовується метафора повернення самого Деппа. Він починається з напису на екрані, що відсилає до найкультовіших персонажів актора: «Він подарував нам Джека Горобця, Едварда Руки-ножиці та Божевільного Капелюшника. Цього Дня подяки майстер невдах повертається». «Приємно повернутися», — каже Депп у ролі Скруджа. Світова прем'єра фільму Ебенезер запланована на 13 листопада.