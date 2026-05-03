«Всі маленькі гості в захваті». Наталя Могилевська показала, як відсвяткувала день народження молодшої доньки

Наталя Могилевська розповіла про свято в її родині — 3 травня артистка відсвяткувала день народження молодшої доньки Соні. Дівчинці виповнилося шість років.

Для доньки Могилевська організувала свято у дитячому розважальному центрі. Гостей розважали аніматори, а наприкінці свята для іменинниці винесли торт із персонажами мультфільму My Little Pony.

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«У Соні День народження — шість років. Як усі мами, мрію для своїх дітей про найкраще. Мені здається, що я відсвяткувала всі свої не досвятковані дитячі дні народження, бо це було в зовсім інші часи. Вперше святкували день народження у розважальному парку. Соня і всі її маленькі гості у захваті», — зазначила артистка й опублікувала святкове відео в Instagram. Наталя Могилевська також потішила доньку, прикрасивши їхній дім кульками.

Наталія Могилевська відсвяткувала день народження молодшої доньки / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка з доньками та коханим проживає у заміському будинку з видом на Дніпро на Осокорках у Києві. Свою сім'ю артистка приховує і не виходить у світ із коханим Валентином. Співачка виховує двох дівчаток-сестер, яких удочерила на початку повномасштабної війни. Старшій доньці артистки Мішель — 14 років. У 2025 Наталія Могилевська грандіозно відсвяткувала свій ювілей, влаштувавши два концерти у палаці Україна.