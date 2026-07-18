Акторка Наталка Денисенко показала, який розкішний сюрприз підготував для неї коханий — манекенник і актор Юрій Савранський. Денисенко та Савранський здійснили прогулянку на яхті Дніпром.

До того ж Денисенко влаштувала фотосесію на тлі розкішних букетів. «Я не очікувала такого сюрпризу. Це просто неймовірно. Дякую за ці неймовірні миті, коханий», — написала акторка.

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Ольга Сумська та Христина Решетнік відреагували у коментарях. «Боже, я ще такої краси не бачила. Це фантастично», — зазначила Сумська. «Краса неймовірна», — прокоментувала Решетнік.

Наталка Денисенко влаштувала фотосесію на тлі яхти / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Після побачення Денисенко в Stories прокоментувала свою позицію щодо протестів, на яких люди вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. «Я саме з того покоління людей, яка у 2004-му ходила на площу з помаранчевою стрічкою. Та, яка у 2014-му стояла на Майдані. Та, яка зараз за те, що влада належить народу. Я вже висловилася щодо відставки Федорова, для мене це така ж ситуація як була з Залужним. Помилкове рішення», — зазначила акторка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, Юрій Савранський освідчився Денисенко під час їхнього нещодавнього відпочинку у Туреччині. Днями стало відомо, що Денисенко та Савранський підпишуть шлюбний контракт.