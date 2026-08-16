16 метрів боа та 400 пірʼїнок. Наталка Денисенко розкрила секрети своїх весільних образів

Акторка Наталка Денисенко розповіла про свої весільні образи. На весіллі з Юрієм Ярошенком акторка змінила три сукні.

Вбрання, яке Денисенко обрала для офіційної церемонії, створив український бренд Katy Corso. «Я хотіла обирати не те що модно, не те що затребувано зараз, а хотіла обрати сукні за своїм смаком. Міряли й шили віддалено в короткі строки. Сукні я отримала 5 серпня, за три дні до весілля, але все виявилося ідеально. Я обрала її (про першу сукню), тому що вона була класична й акуратна, і тендітна. Дуже стримана, але зі смаком», — зазначила Денисенко.

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Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Друга весільна сукня отримала назву Голубка. Її створили для весільного танцю та святкування. Вбрання розробила українська дизайнерка Дар’я Лорейн. «Це сукня-трансформер, що складається з двох спідниць і корсета. 10 майстрів, понад 100 годин роботи, вишиті вручну пташки зайняли 50 годин ручної роботи, 16 метрів боа і близько 400 окремих пірʼїнок, всі матеріали преміум якості. Цілую руки наших українських майстрів! Вона призвела всіх просто в фурор», — розповіла Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Третя сукня з рухливою бахромою була від бренду Katy Corso.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, Олена Світлицька прокоментувала, чому Наталка Денисенко не запросила її на своє весілля з Юрієм Ярошенком. Денисенко — хрещена мати старшої доньки Світлицької, Віри. Колись близькі подруги нині не спілкуються.