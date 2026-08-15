«Особливі спогади на все життя». Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко зробили парне татуювання

Акторка Наталка Денисенко та підприємець Юрій Ярошенко в день офіційної реєстрації шлюбу відвідали тату-салон, щоб закарбувати дату свого весілля. Денисенко та Ярошенко зробили парне татуювання.

Про це акторка розповіла в Instagram. Денисенко та Ярошенко набили на руках три вісімки.

«В наш день ми зробили парне татуювання з прихованим сенсом. І на каблучках у нас теж таке гравіювання. Три вісімки як три безкінечності кохання. 8.08.2026 в сумі ця дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, теж 8. Наша ангельська нумерологія. Особливі спогади на все життя», — прокоментувала акторка.

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Весільні каблучки Денисенка та Ярошенко також мають гравіювання у вигляді трьох вісімок. Закохані відсвяткували весілля в колі близьких друзів у Києві на березі Дніпра, у яхт-клубі Яхта на Дніпрі.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

І для Денисенко, і для Савранського це другий шлюб. Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони разом виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025 році. Від цього шлюбу в нього двоє дітей — син і дочка.

Нагадаємо, Олена Світлицька прокоментувала, чому Наталка Денисенко не запросила її на своє весілля з Юрієм Ярошенком. Денисенко — хрещена мати старшої доньки Світлицької, Віри. Колись близькі подруги нині не спілкуються.