«Відтепер Ярошенко». Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж

Актриса Наталка Денисенко поділилася радісною новиною. Денисенко повідомила, що уклала шлюб із манекенником та актором Юрієм Ярошенком. Він освідчився Денисенко під час їхньої літньої відпустки у Туреччині.

Денисенко та Ярошенко вирішили не відкладати весілля і 8 серпня зареєстрували шлюб. У Stories подружжя показало обручки. Актриса також зазначила, що змінила прізвище після одруження.

Реклама

«08.08 — наш день. Наталка Денисенко відтепер Ярошенко», — написала кінозірка. Раніше Денисенко та Ярошенко розповідали, що підпишуть шлюбний контракт.

Наталка Денисенко вдруге вийшла заміж / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Для Денисенко та Савранського це другий шлюб. Наталка Денисенко й Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони разом виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025 році. Від цього шлюбу у манекенника двоє дітей — син і донька.

Раніше повідомлялося, що ресторатор, співвласник Kyiv Food Market і мережі ресторанів в Україні Алекс Купер одружився зі своєю коханою Дар'єю Коломієць.

Також повідомлялося, що актор Володимир Гладкий одружився. На святкуванні помітили Ксенію Вертинську, Арама Арзуманяна та Дар’ю Петрожицьку. У червні Євген Клопотенко та засновниця бюро вражень Viter Vie Катерина Воскресенська офіційно зареєстрували шлюб.