«Цього не потрібно боятися». Наталка Денисенко та Юрій Савранський підпишуть шлюбний контракт

Акторка Наталка Денисенко та її коханий, манекенник і актор Юрій Савранський, розповіли, що укладуть шлюбний контракт. Савранський освідчився Денисенко під час їхнього нещодавнього відпочинку у Туреччині.

Денисенко та Савранський вже готуються до весілля. «Буде душевне весілля. Хочеться, щоб наше весілля було таке, як наше кохання. Тендітне, душевне. Таке камерне. Менше 100 людей. Ми дуже вибірково ставимося до того оточення, яке буде у нас на весіллі. І тому, це будуть лише наші родичі, колеги. Буде те оточення, яке нам зараз відгукується», — прокоментувала акторка в інтерв'ю проєкту Наодинці з Гламуром.

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Денисенко та Савранський висловилися щодо майбутнього шлюбного контракту. «Звичайно, підпишемо. Це якась гарантія для нього, для його дітей, для мого сина. Тільки у цьому є потреба», — зазначила акторка.

«Абсолютно нормальна історія. Ми Говорили про це дуже вільно і спокійно. Пункти ми не можемо розголошувати, але ми можемо порадити користуватися такою історією всім. В цьому немає нічого страшного. Це нормальна європейська і всесвітня практика. Цього не потрібно боятися», — додав Савранський.

Для Денисенко та Савранського це буде другий шлюб. Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони разом виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025 році. Від цього шлюбу у манекенника двоє дітей — син і донька.