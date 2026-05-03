«Бажаю тільки щастя». Наталка Денисенко та Олена Світлицька вперше після сварки з’явилися на одному світському заході

Актриси Наталка Денисенко та Олена Світлицька вперше після сварки опинилися на одному світському заході. Але як повідомили у програмі Ближче до зірок на ТЕТ колишні подруги не спілкувалися.

Наталка Денисенко разом із коханим Юрієм Савранським відвідала показ Диявол носить Прада 2. Олена Світлицька також позувала на прем'єрі. «Не бачила її», — сказала Світлицька, коли у неї запитали про колишню подругу.

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Денисенко також не стала коментувати причини сварки зі Світлицькою, але заявила, що «всім бажає щастя». «Всіх люблю, всім бажаю щастя. Коли людина буде щаслива, коли всередині буде більше любові, то ніхто ні з ким не буде сваритися. Ніхто не буде писати нікому погане», — зазначила Наталка Денисенко. «Я їй теж бажаю тільки щастя», — додала потім Світлицька.

Олена Світлицька на прем'єр Диявол носить Прада 2 / Фото: Кадр із відео/ТЕТ

Наталка Денисенко на показі фільму Диявол носить Прада 2 у Києві / Фото: Кадр із відео/ТЕТ

Наталка Денисенко — хрещена мама старшої доньки Світлицької Віри. Ще у січні Денисенко підтвердила сварку зі Світлицькою. Акторка не захотіла розкривати всі подробиці конфлікту, але уточнила, що йдеться про «ревнощі та заздрість».

«Насправді не було ніякого скандалу, сварки. Просто зараз на цьому етапі ось такий вайб — ми просто не спілкуємося. Просто була низка деяких дій з її сторони. І я просто вирішила, що досить. Це особисте. Зараз мені так нормально», — прокоментувала раніше Світлицька.