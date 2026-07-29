Весілля Велішаєвих. Наталка Денисенко з коханим Юрієм Ярошенком відвідала церемонію, а Олена Світлицька прийшла з Тарасом Цимбалюком

Акторки Наталка Денисенко та Олена Світлицька, які раніше були близькими подругами, опинилися на одному весіллі. Денисенко та Світлицька відвідали весілля підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих.

Свято відбулося у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка у Києві. Денисенко відвідала розкішну церемонію разом із нареченим — актором і манекенником Юрієм Ярошенком (раніше Савранський). Обранець Денисенко нещодавно змінив прізвище. Денисенко та Ярошенко також готуються до весілля.

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Для свята акторка обрала чорну вечірню сукню без бретелей від українського бренду Olya Mak. Усі гості дотрималися дрес-коду black tie.

Наталка Денисенко з Юрієм Ярошенком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Колишня подруга Денисенко та її кума, акторка Олена Світлицька, з’явилася на весіллі з Тарасом Цимбалюком. Актори вкотре підігріли чутки про можливий роман. Світлицька опублікувала фото з весілля в Instagram.

Підприємці Спартак і Юлія Велішаєви запросили на весілля Світлицьку та Цимбалюка / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

«Цей день став особливим не лише тому, що був красивим. А тому, що ми створювали його вдвох — по крупицях, спираючись на все, що кожен із нас уже побудував до цієї зустрічі. Ми зайшли у ці стосунки не з порожніми руками. А з репутацією, досвідом, соціальним капіталом, економічною опорою, сформованою відповідальністю і дуже чітким розумінням себе», — прокоментувала своє весілля Юлія Велішаєва. «Це було неймовірно», — відреагувала у коментарях Денисенко.

Наталка Денисенко — хрещена мати старшої доньки Світлицької, Віри. Ще у січні Денисенко підтвердила, що посварилася зі Світлицькою. Акторка не захотіла розкривати всі подробиці конфлікту, але уточнила, що йдеться про «ревнощі та заздрість».