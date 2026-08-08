«Ставиться до мене, як до богині». Наталка Денисенко розповіла, чому вирішила не відкладати весілля з Юрієм Ярошенком

Акторка, яку глядачі незабаром побачать в ефірі ювілейного сезону шоу Хто зверху? (Новий канал), вирішила не відкладати весілля. Денисенко та Ярошенко одружаться вже в серпні.

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«Плануємо дуже камерне весілля, десь від 30 до 40 гостей, лише найближчі. Це свято відбудеться дуже скоро, адже на осінь я планую свою виставу. Це дуже важливий проєкт для мене — моновистава для психологічної підтримки жінок. Я буду там і співати, і танцювати, буде авторська музика, пісні, вірші, монологи. І тому, коли коханий зробив пропозицію, я одразу сказала: „Так, робимо в цю дату!“. Одразу забронювала своїх відеографів, фотографів. Сказала нареченому: „Юро, треба робити виставу, вона в пріоритеті, тому давай бігом весілля!“. Ну і він, в принципі, теж за, бо постійно мені казав, що хоче, щоб я була його дружиною. То вже зараз швиденько гуляємо весілля і працюємо далі. Це ті стосунки та ставлення чоловіка, про які я мріяла та прописувала собі в блокнотику, що хочу саме так. Юра дає мені дуже багато уваги, каже по 10 разів, що любить, що я найкраща жінка на землі. Постійно якісь подарунки, емоційний глибокий душевний зв’язок. Він реально ставиться до мене, як до богині», — зазначила Наталка Денисенко.

Нещодавно стало відомо, що Денисенко та Савранський підпишуть шлюбний контракт.