Наречена змінила три сукні. Наталка Денисенко поділилася фото з весілля і розкрила його деталі

У неділю, 8 серпня, акторка Наталка Денисенко та манекенник і підприємець Юрій Савранський (Ярошенко) одружилися. Святкування їхнього весілля тривало три дні. Денисенко поділилася фото їхнього свята.

Наталка Денисенко та її чоловік Юрій Савранський Ярошенко (поділилися фотографіями з весілля, святкування якого тривало три дні.

«Сім'я Ярошенко 8.8.8», — підписала вона альбом з фотографіями.

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8.8.8 — це натяк на співпадіння цифр у даті, одруження в таку дату вважають щасливим: 08.08.2026 — остання вісімка — це сума цифр у році 2 і 6.

Вона розповіла, що вони святкували своє весілля три дні, при цьому зазначила, що найнеймовірнішим був безпосередньо день весілля, з якого вона і поділилася фотографіями.

Акторка подякувала всім, хто розділив із ними свято. І розкрила подробиці весілля.

Весілля Денисенко та Ярошенко відсвяткували у Київі на березі Дніпра в яхт-клубі Яхта на Дніпрі.

За ці три дні наречена змінила три сукні. Дві з них головну весільну сукню і коротку сукню створив український бренд Katy Corso, а сукню-голубку створив бренд Darka.

Серед гостей помічені модель і блогерка Вікторія Маремуха та режисер Олексій Комаровський.

Наталка Денисенко повідомила, що змінить прізвище на Ярошенко.

І для Денисенко, і для Савранського це другий шлюб. Наталка Денисенко й Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони разом виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025 році. Від цього шлюбу у нього є двоє дітей — син і донька.