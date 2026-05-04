Приїхали здійснити мрію. Наталка Денисенко та її коханий Юрій Савранський показалися за кордоном

Акторка Наталка Денисенко та її коханий Юрій Савранський поїхали за кордон. У своєму Instagram пара показалася на острові Тенеріфе в Іспанії.

За словами акторки, вони прилетіли на острів на короткий проміжок часу — здійснити мрію Юрія, який 4 травня святкує день народження.

«Ми приїхали не надовго! Лише здійснити мрію на день народження коханого і назад. Зараз ми живемо в таких реаліях, що відкладати будь-що вже не можна!!! Кожен день може бути останній», — написала Денисенко.

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Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

Фото: Скриншот/Instagram

Нагадаємо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Вони спільно виховують сина Андрія. Юрій Савранський розлучився з дружиною Марленою у 2025. Від цього шлюбу в манекенника двоє дітей, син і донька.

Як відомо, Андрій Федінчик натякав, що саме з Савранським йому зрадила ексдружина. Денисенко ж заявила, що не зраджувала, під час перебування у шлюбі.

Наразі, зі слів Денисенко, вони зі Савранським не живуть разом.