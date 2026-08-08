«Наживу виглядаю точно старшою». Наталія Могилевська відреагувала на обговорення її зовнішності

Деякі запідозрили, що артистка використовує філери, щоб виглядати молодше, а також робить ін'єкції для схуднення. Могилевська відреагувала на припущення підписників.

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«Ну як ви так впевнено це можете знати, не переставала в дитинстві дивуватися бабусям на лавочці. В мене немає мрій про зовнішність, я б не поправлялась за такими мріями на 25 тричі, а Оземпік — отрута і я не рекламую і не вживаю її, а ви її підсвідомо рекламуєте моїм коштом, і також ваша впевненість в знанні, що саме я роблю для себе є інтерпретацією або припущенням, а ви стверджуєте ніби точно знаєте, що є порушенням моїх кордонів, бо ми незнайомі. Як на мене, достатньо щоб назвати це негативом. Любі, це просто фото і настрій. Наживу я виглядаю точно старшою. А молодість вона в очах, в щоденній роботі над собою, щоб вийти за межі віку, зовнішності й вимог світу», — зазначила Могилевська. «Красуня», — написав у коментарях Дмитро Коляденко.

Наталія Могилевська відреагувала на обговорення її зовнішності / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ще у листопаді 2025 року Могилевська розповіла про свій режим харчування після схуднення на 25 кг: «Я їм один раз на день, максимум два. Після 11:00 і до 16:00. Увечері не їм, коли мені потрібно схуднути, я просто їм овочі з овочами, без вуглеводів. Забудьте: каші, фрукти, цукор», — розповідала артистка.

Співачка разом з доньками та коханим Валентином мешкає у заміському будинку з видом на Дніпро на Осокорках у Києві. Могилевська виховує двох дівчаток-сестер, яких удочерила на початку повномасштабної війни. Старшій доньці артистки, Мішель, — 14 років, а молодшій, Соні, — шість.