Любить готувати та експериментувати. В’ячеслав Хостікоєв розповів, якою є Наталія Сумська вдома, та показав унікальні сімейні кадри

Актор театру імені Івана Франка В’ячеслав Хостікоєв розповів, якою є його мама — легендарна акторка Наталія Сумська — вдома, а також показав унікальні сімейні кадри.

Про це він розповів в інтервʼю ЖВЛ.

За словами Вʼячеслава, він провів своє дитинство в театрі Франка, де грають обидвоє його батьків. Наталії В’ячеславівні навіть вдалося влаштувати його в школу, що розташовувалася через дорогу від театру. Один із найсильніших дитячих спогадів чоловіка — сльози за лаштунками, коли він бачив, як маму «спалюють» у ролі Жанни д’Арк.

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Фото: 1+1/з архіву Наталії Сумської

Попри завантаженість у театрі, акторка суворо виховала сина: «Але головне, що вона мені завжди казала: „Синочку, плекай українську мову, вчи її й ніколи не забувай, хто ти є“».

Вдома Сумська любить готувати та експериментувати, а улюблена страва в родині — борщ.

Фото: 1+1/з особистого архіву Наталії Сумської

Також вдома Наталія Вʼячеславівна відпочиває від сценічного образу, надаючи перевагу халатам та футболкам сина.

«Вона дуже проста та дуже аскетична», — зазначає Вʼячеслав. Її улюблений маршрут — це між театром, домом та дачею на Десні.

Свій ювілей Наталія Сумська святкує на роботі. 22 квітня вона вийде на сцену у виставі Незрівнянна. Син також буде присутній в театрі.

Раніше Анатолій Хостікоєв та Наталія Сумська розповіли, як вперше зустріли одне одного.