«Привілей і диво». Наталі Портман утретє стане мамою

44-річна американська актриса Наталі Портман оголосила про свою третю вагітність. Кінозірка чекає на дитину від свого коханого, 45-річного французького музиканта і продюсера Тангі Дестабля.

«Ми з Тангі дуже раді. Я просто дуже вдячна. Я знаю, що це такий привілей і диво», — сказала актриса в інтерв'ю Harper’s Bazaar.

Портман — дочка лікаря-репродуктолога. «Я виросла, чуючи про те, як важко завагітніти. Багато моїх близьких пережили труднощі, тому я хочу з повагою поставитися і до цього. Це така прекрасна, радісна подія, і водночас непроста. І тому я знаю, як мені пощастило. Я це прекрасно розумію», — зазначила акторка, яка проживає в Парижі. Голлівудська зірка додала, що почувається добре. «У мене більше енергії, ніж я думала», — сказала вона.

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У Наталі Портман двоє дітей від попереднього шлюбу з хореографом Бенджаміном Мільп'є: син Алеф, 14 років, і дочка Амалія, 9 років. Вони розлучилися у 2023 році і завершили шлюборозлучний процес у 2024. Перші чутки про роман Портман з Дестеблем з’явилися у березні минулого року.

Раніше стало відомо, що актриса Джессі Кейв, відома роллю Лаванди Браун у фільмах про Гаррі Поттера, повідомила про заручини зі своїм бойфрендом-коміком Алфі Брауном після 12 років стосунків.