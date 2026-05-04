Настя Каменських заговорила про новий етап в житті після розлучення з Потапом, а репер побажав їй щастя

Співачка Настя Каменських вперше вийшла на звʼязок у соцмережах після того, як оголосила про розлучення з Олексієм Потапенком після семи років шлюбу.

4 травня Каменських святкує 39-річчя. З цієї нагоди вона опублікувала відео, на якому позує на тлі моря.

«До нового розділу. Нехай цей буде найкращий з усіх написаних досі», — підписала кадри вона.

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Потап також привітав співачку з днем народження. У своєму Instagram він опублікував фото ексдружини та додав підпис: «Настя Константа. Знаю, що побачимося. Будь щаслива».

Потап і Настя оголосили про своє розлучення 1 травня. Вони одружилися 23 травня 2019 року. Довгий час у Мережі ходили чутки про розрив пари, але вони показували спільні фото.

Наразі Потап виступає з російськомовними хітами з репертуару гуртів Время и Стекло, Потап і Настя і Moзgi. Артист із початку повномасштабної війни живе за кордоном. У Потапа є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Хлопець навчається у Великій Британії.

Раніше Каменських часто приїжджала до Києва, але після скандалу з російськомовними піснями на концертах у США припинила прилітати. Продюсер Геннадій Вітер заявляв, що Потап та Настя Каменських розпродують своє майно в Україні.