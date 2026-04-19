«Обрала сміливий образ». Настя Каменських одягла корсет від українського бренду на захід у Маямі

Співачка Настя Каменських похизувалася ефектним образом на заході у Маямі. Артистка повідомила, що вперше виступила як спікерка на Маямському медіафорумі.

На цьому заході також виступив Потап. Каменських спілкувалася з публікою російською, а свій Instagram зараз веде іспанською та англійською. Співачка зараз будує кар'єру за кордоном, і, як і Потап, віддалилася від своїх шанувальників в Україні. Запланованих концертів у Каменських в Україні немає.

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«Мені дуже сподобалося ділитися своїм досвідом — не тільки як артистки, а і як людини, яка створює себе і свій проєкт у різних країнах і культурах. Для мене це було дуже цінно, тому що у такому форматі починаєш по-іншому дивитися на свій власний шлях — і розумієш, що все, що ти зробила, має сенс. І так, я також обрала сміливий образ — я хотіла, щоб було цікаво не тільки слухати мене, а й дивитися», — прокоментувала артистка.

Каменських з’явилася в атласному корсеті від українського бренду SPELLA за 9,600 гривень, який поєднала з джинсами та волохатою шубою. Образ доповнили прозорі довгі рукавички та волохаті туфлі. Артистка зробила зачіску у стилі Марії Антуанетти.

Настя Каменських на форумі у Маямі / Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/kamenskux

Фото: instagram.com/realpotap

Минулого року Каменських переїхала до Потапа за кордон. Вони винаймають будинок у Барселоні, і також активно подорожують світом.

Раніше Каменських висловилася про свої кар'єрні амбіції. За словами співачки, вона з дитинства мріяла бути «міжнародною артисткою, співати й говорити зі світом різними мовами». Як відомо, 2025 року бренд Золотий вік припинив співпрацю з Каменських після того, як артистка заспівала російською на концерті у США.