«Рано чи пізно все набуває свого кінця». Настя Каменських і Потап оголосили про розлучення

Співачка Настя Каменських і репер Потап повідомили про своє розлучення. Вони оголосили про своє рішення в Instagram, зробивши спільну заяву.

«Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який згодом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все набуває свого кінця.

„Як ти не крути, але ми не пара“. Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом усіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення. Коментарів не буде», — йдеться у заяві Потапа і Каменських. Вони одружилися 23 травня 2019 року. Довгий час у Мережі ходили чутки про розрив пари, але вони показувалися за кордоном разом.

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Настя Каменських та Потап оголосили про розлучення / Фото: instagram.com/kamenskux

Зараз Потап виступає з російськомовними хітами з репертуару гуртів Время и Стекло, Потап і Настя і Moзgi. Артист із початку повномасштабної війни живе за кордоном. У Потапа є син Андрій від першого шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою. Хлопець навчається у Великій Британії.

Раніше Настя Каменських часто приїжджала до Києва, але як і Потап віддалилася від своїх шанувальників в Україні. Продюсер Геннадій Вітер раніше розповідав, що Потап та Настя Каменських розпродують своє майно в Україні.

Настя Каменських та Олексій Потапенко / Фото: instagram.com/realpotap

Фото: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, у 2025 році бренд Золотий вік припинив співпрацю з Каменських після того, як артистка заспівала російською на концерті в США.