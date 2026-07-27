Виступили зі старими російськомовними хітами. Настя Каменських у весільній сукні з Потапом з’явилася на фестивалі Лайми Вайкуле

У неділю, 26 липня, Настя Каменських і Потап виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Артисти відновили дует і повернулися до старих російськомовних хітів.

Каменських і Потап здивували публіку, з’явившись в образах нареченої та нареченого. Співачка одягла пишну весільну сукню з фатою. «Get married again? (Знову одружитися?)» — підписали відео в Instagram Потап і Настя.

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На сцені Потап і Каменських виконали старі російськомовні хіти — У нас на районе, У мами, Все пучком, Не пара, які не переклали українською. У Мережі негативно відреагували на виступ Насті й Потапа на фестивалі Вайкуле.

Настя Каменських і Потап на фестивалі Лайми Вайкуле / Фото: instagram.com/laimafestival

Фото: instagram.com/laimafestival

Фото: instagram.com/laimafestival

Фото: instagram.com/laimafestival

Фото: instagram.com/laimafestival

Фото: instagram.com/laimafestival

Фото: instagram.com/laimafestival

Ще на початку травня Потап і Каменських оголосили про відновлення дуету Потап і Настя. Вони не виступали разом дев’ять років. 1 травня Потап і Каменських повідомили, що вони «не пара». Чи розлучилися артисти офіційно, невідомо.

Потап живе за кордоном майже від початку повномасштабної війни. Раніше Настя Каменських часто приїжджала до Києва, але, як і Потап, віддалилася від своїх шанувальників в Україні. Запланованих концертів в Україні у неї не має.

Раніше артистка виступала за кордоном з іспаномовними хітами, але тепер приєдналася до Потапа. Радіоведучий Слава Дьомін якось заявив, що Настя і Потап «систематично знищили свої кар'єри в Україні». А побудувати успішну кар'єру в Латинській Америці Каменських поки що не вдалося.