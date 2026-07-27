«Виглядає як пошук заробітку». Дьомін і Бутурлакін висловилися про виступ Насті Каменських і Потапа на фестивалі Лайми Вайкуле

Настя Каменських і Потап виступили зі старими російськомовними хітами на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі . Вони виконали треки У нас на районе , У мамы , Все пучком , Не пара , які вирішили не перекладати українською.

Під час спілкування з журналістами Потап заявив, що вони з Каменських відновили дует заради світового туру. Вони планують виступати разом 2−3 роки. «Нас не було на сцені 10 років. Ми вас залишили — і подивіться, що коїться», — зазначив Потапенко. Він також звернувся до Пугачової та Галкіна, які були в концертній залі. «Алло Борисівно, вітаю! Як чудово ви виглядаєте! Ви дедалі більше стаєте схожою на Крістіну Орбакайте. А де цей молодий? А, ось де цей молодий не впізнав! Максе, знаєш, ти красень усього Instagram», — сказав Потап.

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Радіоведучий Слава Дьомін і музичний оглядач Роман Бутурлакін висловилися про виступ Насті Каменських і Потапа в Юрмалі. «Я вважаю, що це вайб десятирічної давності. Чи це може у нас в Україні настільки змінились пріоритети й музика, що таке зараз здається невчасним і не трендовим. Але мені цікаво поспостерігати за тим, як далі складеться в Олексія і Насті. Бо зараз це виглядає більше як потуги й пошук лише заробітку, ніж розвиток з подальшою стратегією», — написав Дьомін.

«Ще дві ракушки у жалюгідній спробі отримати схвалення великої та неповторної ікони всія Русі Алли Борисівни. Ну, не дасть вона нікому з вас „Залатую звєзду Алли“. Ви не на „Новай Валнє“. Заспокойтесь вже зі своєю меншовартістю…Про Потапа давно зрозуміло, тож сподіваюсь і Настя теж вийшла в одні двері без права повернення назад в український шоубізнес. А так же гарно з Іспанії співала „Тому, що я — Україна! Я витримаю біль! Я захищу тебе від куль!“», — зазначив Бутурлакін.