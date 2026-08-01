«Інтелектуальна сліпота». Кохана Стейтема Роузі Гантінгтон-Вайтлі нарвалася на хейт через співпрацю з російським брендом

Супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі потрапила в скандал через рекламу російського бренду одягу. Зйомки проходили у Парижі. На своїй сторінці в Instagram модель не стала ділитися фото в речах від російського бренду.

Однак у Мережі не залишилася поза увагою співпраця коханої Джейсона Стейтема з росіянами. Власники бренду, для якого знялася Роузі Гантінгтон-Вайтлі, підтримують злочинний кремлівський режим. Моделі нагадали, що співпраця з російським брендом допомагає фінансувати війну проти України.

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Українці засипали Гантінгтон-Вайтлі гнівними коментарями в Instagram. «Ганьба», «Підтримувати російський бізнес у той час, коли Україна зазнає нападу, — це непростимо», «Співпраця з Росією — це нове дно», — пишуть у Мережі. Роузі Гантінгтон-Вайтлі має 20 мільйонів підписників. Її статки становлять 30 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки співпраці з модними брендами M&S та Burberry.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі знялася для російського бренду, що викликало негативну реакцію українців / Фото: instagram.com/rosiehw

Фото: threads.com/@united24.media

«Естетика не існує в вакуумі. Коли за красивою картинкою немає моралі, глузду, етики — вона розсипається, демонструючи порожнечу. І ні, я не вважаю, що модель такого рівня може бути от так „поза політикою“. Це банальна байдужість, „інтелектуальна сліпота“, як то кажуть», — написала стилістка Валерія Гратинська у Threads. «Рекламувати російські лапті на 20,4 млн підписників що дорівнює населенню якоїсь країни, це позиція. Позиція, яка легалізує агресора», — додала модельєрка Анна Глущенко.

Фото: threads.com/@leragratinskaya