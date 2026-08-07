«Зробила 4 уколи в коліно». Дорофєєва поскаржилась на серйозну проблему зі здоров’ям

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто зізналася, що останні пів року її життя були дуже складними через стан здоров'я. Артистці довелося зупинити чи перенести багато її творчих планів.

Дорофєєва розповіла, що до тями їй вдалося прийти лише у липні. Відвертим зізнанням зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона виклала уривки зі зйомок свого нового кліпу 747 та моменти, з якими їй довелось зіткнутись через свою стару травму.

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«Останні пів року стали для мене дуже складними через стан здоров’я і прийшлося зупинити чи перенести все, що я планувала. Тому новий реліз 747, перший український від початку року, виходить тільки зараз», — повідомила Дорофєєва.

Вона додала, що зйомки випали на період, коли її стара травма коліна дала про себе знати.

«За останній місяць я зробила 4 уколи в коліно, по одному раз на тиждень і один з них якраз випав на дні репетиції. Але ставало все гірше і гірше. Танців у відео не так багато, але всі образи, а їх було 7, були на височезних підборах», — розповіла зірка.

На підборах їй треба було і рухатися, і танцювати, і кудись залізати. Все це давалося їй надзвичайно складно.

«Я в той момент навіть нормально йти не могла. Було дуже боляче зігнути ногу», — відверто поділилася співачка.

Вона додала, що лише завдяки тому, що вона сильно любить свою роботу та танці, їй вдалося в моменті «вимикати» біль.

Зауважимо, що прем'єра кліпу 747 відбулася 6 серпня. Режисером відеороботи став Алан Бадоєв.