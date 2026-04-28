Щоб підтримати збір Захист неба. Надя Дорофєєва передала свій акаунт в Instagram пілоту Повітряних сил

28 квітня співачка на один день передала свій акаунт в Instagram із п’ятимільйонною аудиторією бойовому льотчику.

У stories Air Hooligan показуватиме, який вигляд має його типовий робочий день, як відбувається бойовий виліт, і ділиться тим, що для нього означає служба в Повітряних силах. Наразі він уже розповів про те, як проходить його день і з чого складається його екіпірування.

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Фото: Скриншот/Instagram

Таким чином Надя Дорофєєва й Air Hooligan закликають долучитися до збору Захист неба від платформи UNITED24.

Як зазначають організатори збору, системи протиповітряної оборони, закуплені в межах кампанії, допомагають зробити українське небо і життя під ним безпечнішими.

Дорофєєва не вперше передає свій акаунт у соціальних мережах людям різних професій, щоб привернути увагу до їхньої роботи. Так, у грудні минулого року вона передала на день свою Instagram-сторінку енергетику ДТЕК із Дніпропетровської області