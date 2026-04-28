Щоб підтримати збір Захист неба. Надя Дорофєєва передала свій акаунт в Instagram пілоту Повітряних сил
Надя Дорофєєва передала свій акаунт в Instagram пілоту Air Hooligan (Фото: UNITED24)
Співачка Надя Дорофєєва передала свій акаунт в Instagram пілоту Повітряних сил із позивним Air Hooligan у межах збору Захист неба від UNITED24.
28 квітня співачка на один день передала свій акаунт в Instagram із п’ятимільйонною аудиторією бойовому льотчику.
У stories Air Hooligan показуватиме, який вигляд має його типовий робочий день, як відбувається бойовий виліт, і ділиться тим, що для нього означає служба в Повітряних силах. Наразі він уже розповів про те, як проходить його день і з чого складається його екіпірування.
Таким чином Надя Дорофєєва й Air Hooligan закликають долучитися до збору Захист неба від платформи UNITED24.
Як зазначають організатори збору, системи протиповітряної оборони, закуплені в межах кампанії, допомагають зробити українське небо і життя під ним безпечнішими.
Дорофєєва не вперше передає свій акаунт у соціальних мережах людям різних професій, щоб привернути увагу до їхньої роботи. Так, у грудні минулого року вона передала на день свою Instagram-сторінку енергетику ДТЕК із Дніпропетровської області