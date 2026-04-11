Після внутрішнього конфлікту. Благодійна організація Sentebale подала до суду на принца Гаррі

Колишня благодійна організація принца Гаррі, Sentebale, подала до суду на герцога Сассекського за наклеп через рік після того, як він пішов з посади її покровителя на тлі внутрішнього конфлікту з головою організації .

Видання Page Six підтвердило, що 24 березня благодійна організація Sentebale подала позов про наклеп проти Гаррі до Високого суду Лондона.

Благодійна організація також подала до суду на одного з близьких друзів 41-річного принца, Марка Даєра, який був куратором Sentebale до того, як у Гаррі і Софі Чандаука (виконавча директорка Sentebale) стався конфлікт.

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Піклувальна рада і виконавча директорка Sentebale опублікували заяву, яка підтверджує, що благодійна організація «почала судовий розгляд» проти принца Гаррі та Даєра у зв’язку зі «скоординованою негативною медіакампанією», яка розпочалася у березні 2025 року. Стверджується, що принц Гаррі і Марк Даєр «завдали шкоди репутації благодійної організації, її керівництву та стратегічним партнерам», що «спровокувало хвилю кібербулінгу щодо благодійної організації та її керівництва».

Тим часом представник герцога Сассекського і Даєра заявив Page Six, що вони «категорично відкидають образливі заяви Sentebale, які завдають шкоди». «Дивно, що благодійні кошти тепер використовують для судових позовів проти тих самих людей, які створювали й підтримували організацію майже два десятиліття, замість того, щоб спрямовувати їх у спільноти, яким необхідна підтримка», — додав представник. Організація Sentebale допомагає хворим на ВІЛ/СНІД дітям і підліткам у Південній Африці.

Принц Гаррі став одним із засновників Sentebale у 2006 році. Однак герцог пішов у відставку у березні 2025 року після конфлікту із Софі Чандаукою, яка досі є головою ради директорів благодійної організації. Принц Лесото Сейзісо, який разом із принцом Гаррі заснував Sentebale, і опікунська рада також покинули організацію.

У Sentebale заявили, що вирішили вжити юридичних заходів для захисту своєї діяльності та партнерських відносин, додавши, що «витрати на це повністю покриваються завдяки зовнішньому фінансуванню, і жодні благодійні кошти не використовувалися». Благодійна організація нещодавно скоротила штат співробітників у Великій Британії та Ботсвані, щоб заощадити один мільйон фунтів стерлінгів.