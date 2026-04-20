«Я не пишаюсь». Monokate прокоментувала участь у Нацвідборі на Євробачення-2026 та перемогу LELÉKA

В інтервʼю Аліні Доротюк співачка зазначила, що її участь у Нацвідборі спонтанною — вона подала заявку на участь за дві години до дедлайну. Хоча організатори запрошували її взяти участь, Monokate була зосереджена на релізі сольного альбому, а також до кінця не розуміла, що буде з гуртом Go-A.

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Участь у конкурсі ускладнювалася через відключення світла: «Я ледь встигла дописати пісню. У мене на студії почали вимикати і я не розуміла, що робити. Вокал в студійці не те щоб ідеальний в плані емоцій. Заспівано окей, звели, але мало бути все по-іншому. Були речі, які дописувалися на ходу і зводились вночі».

Організацією виступу Monokate у фіналі займалося Суспільне. Співачка не пишається цим рішенням.

«Тоді вирішила відпустити ситуацію та довіритись іншим людям. Бо я завжди все контролюю. Раніше навіть боялась, що якщо я не проконтролюю, то все піде не так… Цього разу мені захотілось розслабитись і відчути кайф», — розповіла вона.

Monokate також прокоментувала свої слова про те, що «з самого початку було зрозуміло, що переможе LELÉKA».

За її словами, ролик був записаний для приватної групи з фанами й вирваний з контексту. Співачка стверджує, що тоді вона не була обурена, бо «якби перемогла, у мене були б великі проблеми». Йдеться про значні витрати, які потрібні для підготовки для участі в Євробаченні, а вона не готова витрачати такі кошти на це.

«А що я не так сказала? Люди хотіли LELÉKA? Весь Інтернет гудів, що треба LELÉKA. На Суспільному хотіли LELÉKA? Вони не були проти, що вона поїде. До неї класно ставились. Були максимально включені ресурси. Вона ходила на всі інтервʼю. За неї „топило“ дуже багато людей. Вона максимально працювала перед Нацвідбором. Я так на інтервʼю не ходила. Вона вклала час, який також є ресурсом. Бувши співачкою, про яку тут ніхто не знав, вона зробила так, що про неї дізналася вся Україна», — пояснила співачка.

Водночас Катерина Павленко вважає, що заклик Руслани в етері голосувати за LELÉKA був «популістським». На її думку, журі не має так поводитися.

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Крім цього, Катерина не підтримує хейт, з яким зіткнулася LELÉKA у Мережі після перемоги. За її словами, такі дописи можуть зіпсувати учаснику враження від поїздки на Євробачення.

«Сподіваюсь, вона не читає коментарі, а зайнята підготовкою. Це (хейтерські коментарі — nv.ua) дуже тупо», — додала вона.

Нагадаємо, LELÉKA перемогла в Нацвідборі з найвищою кількістю балів — 20. І професійне журі, і глядачі оцінили її виступ однаково — по 10 балів. Катерина Павленко посіла шосте місце на конкурсі.