Занурився в армійські будні. MONATIK провів кілька днів з десантниками та записав з ними спільну пісню

Культурні сили випустили десятий епізод проєкту Фронтова Студія, запрошеним гостем якого став MONATIK. Артист кілька днів провів у розташуванні 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади та записав із захисниками спільний трек С.У.МИ25 .

За словами представників Культурних сил, у межах поїздки MONATIK повністю занурився в армійські будні: артист пройшов інтенсив на полігоні, де відпрацьовував штурм посадки, стріляв зі штурмової гвинтівки та гранатомета. Також співак опанував управління безпілотниками та наземними роботизованими комплексами (НРК), засвоївши головне правило підрозділу БПЛА: «Коли дрони працюють добре — у піхоти немає роботи».

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«Я їхав із абсолютно чистим розумом і великим бажанням бути корисним. Сьогодні це важливо для кожного — де б ми не були. Війна — це бруд, кров, втрати, біль. Але водночас наші люди тримаються і тримають інших», — поділився артист.

Окрім бойової підготовки, співак поспілкувався з розвідгрупою та сержантським кістяком бригади.

Результатом поїздки та кількох днів спілкування з українськими захисниками став трек С.У.МИ25. MONATIK запропонував військовим долучитися до запису, тож їхні голоси стали частиною пісні.

«Для мене велика честь, що голоси воїнів, які сьогодні захищають країну, звучать у цій композиції», — зазначив музикант.

За словами Дмитра, пісня — не про драйв, а про зв’язок. Артист прагнув створити «міст» між фронтом та тилом: «Я хочу, щоб вона стала мостиком між тими, хто в окопі, і тими, хто чекає вдома. Щоб вони відчували одні й ті самі емоції. Щоб ця пісня нагадувала: любов — це те, що будує, тримає і дає крила. Хочеться, щоб вона знову і знову „прокидала“ сонце, щоб воно вставало, а не падало».

Що відомо про 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду

80-та бригада — один із найдосвідченіших підрозділів ЗСУ, бійці якого першими дали відсіч ворогу в Семенівці у 2014 році. Захисники пройшли оборону донецького і луганського аеропортів, визволення Слов’янська, контрнаступи на Херсонщині та Харківщині, бої за Бахмут і Кліщіївку.

У 2024-му бригада стала вістрям прориву на Курщину, а нині тримає оборону на Сумському напрямку. Гасло львівських десантників — «Сталеві леви, загартовані в боях!».