«Сплять з командою в бусі». Міша Кацурін з дітьми підтримав Надю Дорофєєву в турі Україною

Ресторатор, музикант і блогер Міша Кацурін поділився в Stories фото зі своїми дітьми. Ресторатор повідомив, що вирушив у тур зі своєю дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.

У Кацуріна двоє дітей від шлюбу з дизайнеркою та бізнесвумен Дашею Кацуріною. Ресторатор і кулінар поділився фото із сином Іваном та донькою Олександрою, які відвідали концерт Дорофєєвої у Рівному, 14 серпня. Вони підспівували артистці разом із натовпом. Ресторатор тримав сина на плечах. У суботу, 15 серпня, співачка виступить у Львові.

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«Взяли котиків в Надін тур цими вихідними. Рівне, Львів, Світязь. Сплять з командою в туровому бусі, бігають на саудчеки, вриваються на концертах. Чистий кайф», — написав Кацурін.

Міша Кацурін з сином Іваном / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Фото: instagram.com/misha_katsurin

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Нещодавно Надя Дорофєєва, яка стала четвертою суддею нового сезону шоу Танцюють всі!, зізналася, що останні пів року її життя були дуже складними через стан здоров’я. Артистці довелося призупинити або перенести чимало своїх творчих планів. 6 серпня Дорофєєва представила кліп на пісню 747. Режисером відео став Алан Бадоєв.

Нагадаємо, Даша Кацуріна виїхала із заміського будинку й переїхала до нової квартири у Києві. Після розриву з Кацуріною Дантес почав стосунки з Анастасією Неправдою. Дівчина працює у сфері цифрового маркетингу.