Міс Всесвіт Україна 2026 Анна Ніконова поділилася фото з бойфрендом на відпочинку в Італії

«Живемо наше солодке життя», — написала Ніконова, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Міс Всесвіт 2026 (відбудеться у листопаді в Пуерто-Рико, США).

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На фото Ніконова позує під час відпочинку у мальовничому місці. Вона також показала, як готувала піцу зі своїм бойфрендом. «Кохаю тебе», — написав у коментарях під фото коханий Анни, Девід.

Анна Ніконова з коханим / Фото: instagram.com/ananikonovaa

Фото: ananikonovaa/Instagram

Фото: ananikonovaa/Instagram

Анна Ніконова народилася у Києві у родині бізнесмена й девелопера Ігоря Ніконова та його дружини Іванни. Вона здобувала вищу освіту в Кембриджському університеті за спеціальністю освітня психологія й наразі завершує навчання в магістратурі. Нещодавно Ніконова почала працювати в освітньому холдингу А+ на посаді координаторки з питань глобального партнерства. У неї є сестра-близнючка Оля, а також ще вісім братів і сестер.

Раніше Міс Україна Всесвіт Анна Неплях розкрила подробиці роману з бізнесменом Олександром Гудковим. Модель також розповіла, що підтримує спілкування з колишньою дружиною свого обранця — Альоною Гудковою (засновницею фестивалю Кураж Базар).