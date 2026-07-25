«Вже живемо разом». Міс Україна Всесвіт Анна Неплях розкрила подробиці роману з бізнесменом Олександром Гудковим

На презентації кліпу Анни Трінчер Неплях зазначила, що вони з Гудковим вже почали жити разом. Крім того, модель розповіла, що підтримує спілкування з колишньою дружиною свого обранця, Альоною Гудковою (засновниця фестиваля Кураж Базар).

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За словами Неплях, вона першою запросила Олександра на побачення. «Ми побачили один одного у застосунку для знайомств Raya й обмінялися вподобаннями. Я написала йому повідомлення: „Давай підемо на побачення, поки не постаріли“. Вже за місяць він дав мені ключі від своєї квартири. Ми вже живемо разом. Не думаю, що це занадто рано. Коли двоє дорослих людей будують стосунки, вони не зважають на те, як швидко все відбувається. Ми просто рухаємося далі в тому темпі, до якого самі готові. У нас нема таймінгів, бо ми знаємо, чого ми хочемо, ми обидва орієнтовані на довготривалі класні стосунки, тому у нас нема якогось розпорядження в часі», — прокоментувала Неплях в інтерв'ю програмі Тур зірками.

Блогерка вже познайомилася з синами Гудкова. «Так, звісно, ми познайомилися.Ми в дружніх стосунках всі, я не збираюся нікому бути мамою. У мене таке позиціювання, що я виключно дівчина батька, я не займаюся не вихованням, ні якимись іншими історіями з дітьми, але ми разом проводимо час. Я знала про Альону, але особисто ми не були знайомі. Ми в дружніх стосунках, нещодавно відсвяткували її день народження разом, тож ми всі дружимо великою родиною, можна сказати», — зізналася Міс Україна Всесвіт.

Анна Неплях розсекретила романтичні стосунки з підприємцем Олександром Гудковим / Фото: instagram.com/gudkov

Засновниця фестивалю Кураж Базар Альона Гудкова розповіла про розставання з Олександром Гудковим (співзасновником сервісів корпоративного харчування Гудфуд Ворк и Гудфуд эт хоум) у жовтні 2024 року. Вони були разом 10 років і виховують двох синів — Матвія та Івана.