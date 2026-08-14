Обручка за 400 грн і хрестик від вроків. Міністерка Бережна розповіла Ніколасу Кармі, скільки коштує її лук

Міністерка культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна потрапила в об'єктив популярного блогера Ніколаса Карми та розповіла про те, скільки коштує її образ.

Ніколас Карма підловив Бережну на фіналі Тисячовесни в Івано-Франківську. Блогер розпитав очільницю Мінкульту про те, скільки коштує її лук. Відповідне відео з’явилось на його сторінці в Instagram.

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На відео також потрапила семимісячна донька політикині Осака.

Міністерка культури Тетяна Бережна з донькою Осакою / Фото: Скриншот із відео nicolas_karma_official в Instagram

На Бережній був світлий костюм від українських брендів GASANOVA і ONE BY ONE за 2500 гривень. Як зазначила міністерка, вбрання їй подарувала подруга. Також урядовиця одягнула футболку українського бренду Jul за 500 гривень.

Тетяна Бережна показала найціннішу для неї річ — обручку.

«Кільце — це найдорожче, що є на мені. Моя обручка коштує 400 гривень. Ми з чоловіком бігли одружуватися, а то були блекаути, не працювали жодні магазини, нічого не продавали. Ми зайшли і сказали: «Нам конче треба обручка» і це було єдине, що нам продали. У нього така ж сама за 400 гривень. Це великий символізм — нести пам’ять, що насправді найцінніші речі не коштують багато грошей», — розповіла міністерка культури.

Тетяна Бережна з Ніколасом Кармою / Фото: Скриншот із відео nicolas_karma_official в Instagram

Вона також пригадала, що під час попередньої зустрічі із Ніколасом Кармою, той питав її про натільний хрестик. Бережна розповіла, що це подарунок батьків.

«Це батьки мені подарували, щоб мене не зіврочили під час роботи в уряді. До сих пір ношу, наче не зіврочили», — пожартувала вона.

Блогер додав, що така допомога, мабуть, працює, бо раніше Бережна «була заступницею, а тепер стала міністеркою».

«Працює-працює Божа допомога, тим більше на Галичині», — віджартувалася Тетяна Бережна.

Нагадаємо, що 13 серпня в Івано-Франківську відбувся фінальний етап ініціативи президента та Мінкульту Тисячовесна. Держава виділила 4 мільярди гривень на розвиток українського кіно, музики, театру, візуального мистецтва, музеїв, анімації та інших культурних напрямів.